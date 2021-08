Bīstamākā apkaime Rīgā – Maskačka jeb Maskavas priekšpilsēta. Šādi uzskata lielākā daļa rīdzinieku: vismaz tā rāda SKDS rīkoto aptauju rezultāti 2002. un 2015. gadā. Te bieži vien notikušas laupīšanas uz ielas, daudz uzbrukumu, zādzību un ar narkotikām saistītu noziegumu. Vai šī situācija reiz mainīsies?

Šis raksts ir daļa no stāstu cikla "Kriminālā Rīga. Labais krasts", kurā "Delfi" atklāj dažādu Rīgas apkaimju kriminālo pagātni un tagadni.

Maskačkas teritorijā iekļaujas arī Rīgas Centrālā stacija, autoosta, Centrāltirgus un krāmu tirgus "Latgalīte". Ikvienā pasaules pilsētā tieši stacijas un tirgi kā magnēts vilina gan noziedzniekus, gan margināļus. Te patīk pulcēties gan klaidoņiem, gan iebraukušajiem "viesmāksliniekiem", šī ir īsta paradīze kabatzagļiem un narkotiku izplatītājiem.

Maskavas forštate aizņem gandrīz 760 hektārus Rīgas teritorijas, 2017. gadā te bija teju 30 tūkstoši iedzīvotāju. Šis ir viens no senākajiem Rīgas mikrorajoniem, kuru nosacīti var dalīt četrās daļās. Caur to vijas arī viena no lielākajām pilsētas maģistrālēm – Krasta iela.

Jāteic, ka pēdējos gados Maskavas priekšpilsētā kļuvis mierīgāk nekā, piemēram, Pļavniekos vai Ķengaragā. Daudzi objekti iekļauti tūristu ceļvežos, vēsturiskās ēkas tiek savestas kārtībā. Iespējams, pavisam drīz par pamestajiem Maskačkas graustiem atcerēsimies vien no citu atmiņām.

Pusaudzis ar zvēra iekšām

1991. gada maijā LR Augstākā tiesa nolasīja spriedumu Zigmundam Niekrašam, atzīstot par vainīgu īpaši nežēlīgās slepkavībās. Viņam tika piespriesta brīvības atņemšana uz 10 gadiem. Tik maigs sods tika piespriests vien tādēļ, ka noziegumi bija izdarīti laikā, kad vainīgais vēl bija nepilngadīgs. Viņa izdarītās slepkavības bija ārkārtīgi nežēlīgas, izmeklētāji nespēja noticēt, ka to visu izdarījis nupat no skolas sola iznācis jaunietis.

Pirmo slepkavību 16 gadus vecais Niekrašs izdarīja 1989. gada martā. Kopā ar draugu viņš ievilka dzīvoklī meiteni. Kā teikts tiesas materiālos, varmākas meiteni seksuāli izmantoja, bet pēc tam nolēma no viņas atbrīvoties. Niekrašs grasījās viņu nežēlīgi nogalināt, taču viņa līdzdalībnieks F.A. visu padarīja savām rokām: naktī, kad meitene aizmiga, viņš deviņas reizes iesita viņai pa galvu ar cirvi. Līķis tika noslēpts pamestās kaimiņu mājas pagrabā.

Otrs noziegums tika izdarīts vien nedēļu vēlāk. Niekrašs kopā ar F.A. ieradās Tallinas ielā pie paziņas, kuram F.A. bija aizlienējis magnetofonu. Atklājās, ka tehnika ir nedaudz bojāta, tādēļ draugi sāka paziņam draudēt ar izrēķināšanos. Uzzinājuši, ka paziņa grasās doties uz miliciju, lai pastāstītu par meitenes slepkavību, draugi nolēma no viņa atbrīvoties. Naktī F.A. sāka dauzīt ar cirvi pa upura galvu, savukārt Niekrašs lika lietā nazi. Mirstīgās atliekas tika apraktas tajā pašā pagrabā, kur jau bija paslēpts pirmais upuris. Eksperti vēlāk uz upura līķa saskaitīja 26 cirvja atstātas pēdas un 16 naža dūrienus.