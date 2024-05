"Fontaines D.C." ir viena no tām grupām, kurai itin visi paredz spožu nākotni. Patiesībā šī nākotne jau ir pienākusi. Izdoti trīs albumi, un visi iemantojuši gan kritiķu, gan publikas uzslavas un augstas vietas industrijas svarīgajos topos. Grupas bundzinieks Toms Kolls (Tom Coll) sarunā ar "Delfi" atklāj, cik ļoti viņu mūziku ietekmē tradicionālās īru dziesmas, kā cilvēkus ietekmē rokzvaigžņu nāves, kā arī to, kurš tagad ir viņa mīļākais postpanka maigo bliezēju, Mančestras grupas "The Smiths" albums.