Jūnija vidū "Cēsu alus" vienā no saviem reklāmas rullīšiem, kas bija influencera Riharda Sniega veidots, izmantoja repera Ozola dziesmas "Stils" fragmentu. Kā sarunā ar "Delfi" norāda mūziķis, tas noticis bez saskaņošanas un jebkādas atlīdzības. Šobrīd video no "Cēsu alus" sociālo mediju kontiem jau ir izdzēsts, bet šis gadījums aktualizē vairākus potenciālus problēmjautājumus, kas saistīti ar autortiesībām un uzņēmumu un influenceru sadarbības formu. "Ir svarīgi par to runāt, lai vēl kāds neiedomājas, ka tagad vienkārši ņemt un izmantot svešu mūziku reklāmas kampaņās ir normāli. Tas ir labs precedents, lai tas vairāk neatkārtotos," uzskata Ozols.