Kiberdrošības uzņēmuma "CrowdStrike" kļūmes dēļ radušies IT traucējumi aizvadītajā nedēļas nogalē visā pasaulē apgrūtināja dažādu nozaru darbu. Kā zināms, tie ietekmēja arī šī gada "Positivus" programmu un uz Latviju neatbrauca divi no trim festivāla galvenajiem māksliniekiem. Sociālajos medijos vairāki neapmierināti apmeklētāji pauda sašutumu un, neskatoties uz to, ka sarežģījumi radušies globāla "force majeure" rezultātā, teicās atprasīt par festivāla biļeti iztērēto naudu. Situāciju pēc festivāla skaidro viens no tā rīkotājiem, Ģirts Majors, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzīvas centra (PTAC) Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.