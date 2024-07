"Esam noregulējuši savu prāta stāvokli tā, ka nemēģinām domāt - visas dienas būs perfektas, skaistas un saticīgas," saka mūziķis, grupas "Kautkaili" dalībnieks Didzis Bordo. Ar viņu un pārējiem grupas dalībniekiem "Delfi" tikās "Positivus" festivālā. Grupa sarunā stāsta gan par savu līdz šim lielāko koncertu, kas gaidāms nākamā gada sākumā, gan arī par to, kā savienot intensīvu koncertgrafiku un ģimenes attiecības.

Pāže arī atzīst – viņa īpaši nedomā par dziesmu vēstījumu, viņa raksta tekstus par to, kas konkrētajā brīdī sāp vai ir aktuāli. "Es vienkārši uzrakstu dziesmu un palaižu to tautās. Džeki man palīdz to visu izkrāsot..."