"Moon Music" jeb pilnajā nosaukuma "Music of the Spheres Vol. II: Moon Music" ir turpinājums 2021. gadā izdotajam albumam "Music of the Spheres" jeb "Vol. I: From Earth with Love". Tas ierakstīts Spānija, bet tā vāciņu rotā argentīniešu fotogrāfa Matiasa Alonso Revelli iemūžinātā mēness varavīksne. Albuma producents ir par mūsdienu popmūzikas ģēniju dēvētais Makss Mārtins (Max Martin).