Koncertzālē "Palladium" piektdienas, 18. oktobra, vakarā īpašā jubilejas koncertā fanus pulcēja pašmāju grupa "Carnival Youth". Svinību iemesls bija nozīmīga jubileja – desmit gadi kopš grupas debijas EP "Never Have Enough" un pirmā pilna garuma albuma "No Clouds Allowed". Grupas sarūpēto šovu un publikas prieku koncertā iemūžināja "Delfi" fotogrāfs Patriks Pauls Briķis. Meklē savējos galerijā!