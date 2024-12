Grupas "Līvi" dziesma "Eglīte" iekļuvusi britu medija "The Guardian" Eiropas Ziemassvētku dziesmu sarakstā. Publicētais raksts gan ir visai nenopietna rakstura un piedāvā "komiskākās, muļķīgākās, raudulīgākās un šmigainākās" dziesmas jeb Ziemassvētku grāvējus no dažādām Eiropas valstīm.

Kā teikts raksta ievadā, Ziemassvētku laikā, ieejot lielveikalā jebkur, Katalonijā vai Rūras apgabalā, skanēs Brendas Lī "Rockin’ Around the Christmas Tree" vai "Wham!" "Last Christmas", tomēr ikvienā Eiropas valstī ir sava visuresošā Ziemassvētku klasika, kas ir pelnījusi plašāku klausītāju loku. Tieši tāpēc "The Guardian" autore Andželika Freja ir izveidojusi pleilisti un dziesmu sarakstu ar dažādu Eiropas valstu Ziemassvētku laika hitiem.