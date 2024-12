Top 100 ir viena no senākajām Radio NABA tradīcijām, kas šogad radio ēterā notiks jau divdesmit otro reizi. Šo gadu laikā par klausītāju favorītiem ir bijušas tādas muzikālas apvienības kā The Chemical Brothers", "Fever Ray, "Sleaford Mods", "Wolf Parade", "Blanck Mass", Moby, "Chinawomen", "Röyksopp", "Beach House", "Mogwai", "Arcide Fire", "The Cure", Imants Daksis u.c.

2023. gadā pirmo vietu ieguva britu elektroniskās mūzikas apvienība "The Chemical Brothers ft. Halo Maud" ar kompozīciju "Live Again", otrajā vietā ierindojās "Aphex Twin" ar kompozīciju "Blackbox Life Recorder 21f", bet trešajā vietā austrāliešu apvienība "King Gizzard & The Lizard Wizard" ar kompozīciju "Set" no muzikālās triloģijas "Theia / The Silver Cord / Set". Savukārt, ceturto vietu ieņēma latviešu apvienība "Nielslens Lielsliens" ar kompozīciju "Ēzelis".