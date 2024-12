Ziemassvētku gaidīšanas laikā, šī gada 16. decembrī, svinīgā gaisotnē tika izziņoti Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas "Zelta mikrofons" nominanti. Balva, kas šī gada sākumā pārdzīvoja reputācijas krīzi un vairāku mūziķu kritiku par ceremonijas norisi, šķita atguvusies, rīkotāji mācījušies no kļūdām, piesaistījuši jaunus mākslinieciskos papildspēkus noslēguma pasākuma organizēšanai un devušies uz priekšu. Tomēr neilgi pēc nominantu izziņošanas medijus sasniedzis jauns skandāls – pēc neoficiālas informācijas "Zelta mikrofona" žūrija pēc balsu saskaitīšanas sarīkojusi trieciendiskusiju un vairākās kategorijās nomainījusi atsevišķus fināla piecinieku nominantus. Skaidrojam, kā notiek balsu skaitīšana, kādas ir "Zelta mikrofona" žūrijas locekļu pilnvaras un ko par to saka balvas nolikums.

Duets "Olas" runā publiski

Publiski par notikušo 27. decembra vakarā savos sociālo mediju kontos runā grupas "Olas" dalībnieki Arvis Reiks un Žanis Pavlovskis. Viņi īpaši nofilmētā video atklāj, ka no kategorijas "Gada dziesma" izņemts viņu un dziedātājas Esmeraldas šīs vasaras hits "Nārnija", nomainot to ar Elizabetes Gailes "Zinu, ka pāries". Mūziķi balsojuma koriģēšanā vaino žūrijas priekšsēdētāju Jāni Žildi, kā arī vienu no žūrijas locekļiem, mūzikas portāla "Intro.lv" autoru un citas pašmāju mūzikas ierakstu godalgas "Austras balva" vienu no rīkotājiem Normundu Vucānu. Kā arī uzsver, ka šāda situācija nav pieļaujama pasākumā, kas saņem Kultūras ministrijas līdzfinansējumu.