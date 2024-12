Grupa "Instrumenti", kas izvirzīta mūzikas balvai "Zelta Mikrofons" 2025. gadā kategorijā "gada labākais albums", atteikušies no šīs nominācijas, jo viņu dziesma "Tu iekriti manī", kura sākotnēji, balstoties uz viņu rīcībā esošo informāciju, bijusi starp tām, kas nominētas kategorijā "Labākā dziesma", bet tikusi no šī saraksta izņemta, "Facebook" ierakstā vēsta grupa. Neilgi pēc "Instrumentu" paziņojuma par savas solo projekta Shipsea dziesmas "Lielās cerības" atsaukšanu no "Zelta mikrofona" nominatu saraksta sociālo mediju profilos pavēstījis arī Jānis Šipkēvics.