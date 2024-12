Britu postpanka leģenda "The Cure" ar dziesmu "Alone" ieguva pirmo vietu. Šis skaņdarbs ir daļa no grupas jaunākā albuma "Songs of a Lost World", kas izdots 2024. gada 1. novembrī. Dziesma "Alone" izceļas ar grupai raksturīgo atmosfērisko skanējumu un emocionālo dziļumu, kas demonstrē "The Cure" spēju radīt dziļi aizkustinošu mūziku pat pēc ilgstošas pauzes. "Alone" pirmo reizi plašākai publikai tika atskaņota tieši Rīgā, 2022. gada 6. oktobrī, koncerta laikā "Arēnā Rīga", sniedzot Latvijas faniem unikālu iespēju dzirdēt šo kompozīciju pirms tās oficiālās izdošanas.