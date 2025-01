Bēthovena "Missa solemnis" ierindojama pie komponista radošā pilnbrieda kompozīcijām. Partitūras ievadā autors rakstījis: "No sirds lai tālāk tā iet uz sirdi." Komponista dotie ceļavārdi sniedz atslēgu tai neaptveramajai, godbijiību raisošajai dziļuma dimensijai, kas dveš no šī varenā opusa taktīm. Te Bēthovens meklējis jaunus ceļus kanoniskā teksta realizācijā, un daudzi atzīst: viņa darbs pietuvojas un pat pārspēj izcilāko priekšgājēju veikumus, apvienojot bēthovenisko uzdrīkstēšanos ar mūzikas izteiksmes līdzekļu un teksta nevainojamu saplūsmi, vēsta koncerta rīkotāji.

"Šis ir viens no Bēthovena personīgākajiem skaņdarbiem, un man tas atklāj komponista humānisma kvintesenci – viņa mākslas triumfu pār personīgajām cīņām: ticību, jēgas meklējumus un dzīvi kā tādu – darba tapšanas brīdī viņš jau bija kurls," stāsta diriģents Džeimss Šerloks.

"Viņa spēja pieņemt sarežģīto meses teksta iestudēšanas izaicinājumu ir patiesi elpu aizraujoša! Plašais materiāls Bēthovenam sniedz iespēju izmantot visu izteiksmes līdzekļu spēku: virtuozu, dziļu, bieži intīmu, bieži kosmisku. Dzirdēsim kā solisti papildina daudzās orķestra instrumentālās balsis, bet kora partijas atklās slavenā Valsts Akadēmiskā kora Latvija virtuozitāti. Šis ir viens no izcilākajiem sasniegumiem mūzikā, un viens no maniem vismīļākajiem skaņdarbiem - esmu ļoti priecīga būt daļa no šī pasākuma un domāju, ka tas ir vispiemērotākais darbs, lai iesāktu Cēsu kā Latvijas kultūras galvaspilsētas gadu," saka diriģents.