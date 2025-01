79 gadus vecais dziedātājs 2024. gada 31. decembrī savā mājaslapā publicēja paziņojumu, ka viņš un viņa pavadošā grupa "The Chrome Hearts" atsauc dalību festivālā, jo Glastonberijas partneris BBC esot "prasījis darīt lietas, kas viņiem īsti neinteresē". Nekāda plašāka komentāra ne no Nīla Janga menedžmenta puses, ne arī BBC par to, kas tieši ticis prasīts, nebija. Tā kā britu raidsabiedrība nodrošina festivāla koncertu tiešraides, iespējams, BBC prasības bijušas saistītas tieši ar to.