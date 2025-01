Kā raksta koncerta rīkotāji no "75 Events": "Nepārspējams tekstu un ritma meistars Busta Rhymes ir mākslinieks, kura vārds ir kļuvis par sinonīmu izcilībai un inovācijām repa un hip-hopa pasaulē."

Karjeras laikā, kas ilgst vairāk nekā trīs gadu desmitus, viņš ir izdevis daudzus zelta un platīna statusu sasniegušus albumus, saņēmis vairākas prestižas balvas un kļuvis par vienu no populārākajiem māksliniekiem nozarē.

Busta Rhymes ir leģendārs hip-hopa izpildītājs, vairākkārtējs pasaules topu līderis, 12 reizes nominēts "Grammy" balvai, tādu hitu kā "Gimme Some More", "Touch It", "Break Ya Neck" autors, sadarbojies ar pasaulē lielākajām zvaigznēm – Dr. Dre, Jay-Z, Meraija Kerija un daudziem citiem.