Popdziedātāja Šapela Roana (Chappell Roan) savam strauji augošajam atzinību sarakstam var pievienot jaunu titulu – "BBC Sound of 2025" jeb "BBC 2025. gada skaņa".

Kā raksta BBC, viņas uzvaru ir kaldinājuši iepriekšējie 12 mēneši, kuros dziedātāja mežonīgā ātrumā, kā raķete no salīdzinoši maz zināmas mākslinieces ir nonākusi topu virsotnēs. Un tas noticis pateicoties viņas krāsainajam, 80. gadu iedvesmotajam sintpopam, raksta BBC.

Dziedātāja pretendē arī uz "Grammy" balvām piecās kategorijās, tai skaitā "Gada albumus" par savu debijas ierakstu "The Rise and Fall of a Midwest Princess".