Atklājot Liepājas 400. jubilejas svinību mēnesi, sestdien, 1. martā, pulksten 17 Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiks garīgās mūzikas koncerts "Caur gaismu nāk un sudrabs top", kas vienotā svētku programmā klausītājus priecēs ar komponistu — Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna un Andra Kontauta jaundarbiem — kā arī mūzikas paraugiem no katedrāles vēsturiskā nošu krājuma, portālu "Delfi" informē nodibinājuma "Liepāja 2027 " pārstāve Zita Lazdāne.

Koncerts reprezentēs gan Liepājas muzikālo pagātni, gan tagadni: skanēs mūzika no katedrāles leģendārā nošu skapja un īpaši Liepājas 400 gadu jubilejai par godu pasūtīti pirmatskaņojumi. Jaundarbu autori ir Liepājā dzimušais un augušais Jānis Lūsēns — viņš komponējis "Barokālu uvertīru" pikolo flautai un ērģelēm, kas godinās vienu no monumentālākajiem stabuļu instrumentiem Eiropā. Jauns skaņdarbs — kantāte "Dvēsele dziesmai spēku debesīs smeļas" — tapis arī Liepājā vidusskolas gadus vadījušajam Ērikam Ešenvaldam sadarbībā ar dzejas autori Janu Egli. Savukārt liepājnieks Andris Kontauts sacerējis darbu solistiem, korim, ērģelēm un kameransamblim "Caur gaismu nāk un sudrabs top", ko iedvesmojuši Olafa Gūtmaņa dzejas tēli, jaundarba nosaukumam kļūstot arī par visa koncerta devīzi.

Akcentējot gadsimtu sasaukšanos, koncerta programmā iekļauti mūzikas paraugi no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles vēsturiskā Liepājas kantorāta (Libauer Cantorat) nošu skapjos saglabātā vērtīgā nošu krājuma – fragmenti no Volfganga Amadeja Mocarta, Gotfrīda Augusta Homiliusa, Georga Filipa Tēlemaņa un citu komponostu kantātēm. Programmu atklās mūzikas paraugi no baroka lielmeistara Johanna Sebastiana Baha daiļrades, bet īpašu noskaņu piešķirs lūgšanas – Kārļa Baumaņa "Dievs, svētī Latviju" un Lūcijas Garūtas "Mūsu Tēvs debesīs".