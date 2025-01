Noklausies! Dziedātāja Emilija laiž klajā dziesmu "Heartbeat"

Emilija par dziesmu stāsta: ""Heartbeat" jeb "Sirdspuksti" ir par to, cik reizēm mums ir grūti ieklausīties pašiem sevī. Mēs pieķeramies pagātnes notikumiem un reizēm izniekojam laiku bēdājoties par to, kas jau sen noticis un aizgāji. Ar šo dziesmu vēlos iedrošināt klausītājus būt brīviem no raizēm. Ir sācies jauns gads – veidojiet dzīvi tādu, kādu paši to vēlaties!"

Daļu no TV šovā "X Faktors" iegūtās naudas balvas māksliniece izmantoja savas karjeras attīstībai – dototies uz dziesmu rakstīšanas nometnēm un iegādājoties mūzikas aparatūru. Dziesma "Heartbeat" uzrakstīta jau 2024. gada gada aprīlī dziesmu rakstīšanas nometnē "Writers Off The Block’’, Nīderlandē. Māksliniece nedevās uz Nīderlandi ar skaidru mērķi uzrakstīt dziesmu konkursam "Supernova" un pēc trīs darbīgām nometnes dienām kopā ar mūziķiem no visas pasaules, tapa tieši "Heartbeat". Dziesmas tapšanā Emilijai palīdzēja vēl divi līdzautori – Nils Sako (Niel Sakko) no Nīderlandes un Kaija Kampbela (Kaiya Campbell) no Anglijas.