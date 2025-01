Nacionālajā teātrī pasniegs "Zelta mikrofonus". Kas gaidāms ceremonijā

Sestdien, 18. janvārī, Latvijas Nacionālajā teātrī notiks Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2025" pasniegšanas ceremonija. Vakara gaitā no kultūras ministres rokām balvas " Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā" saņems televīzijas režisore Svetlana Rudzīte un festivāla "Bildes" rīkotāja un dvēsele Tija Auziņa .

Šī gada "Zelta mikrofona" ceremoniju organizatori sola unikālu un nepieredzētu. Pasākuma laikā skatītājus priecēs dažādu žanru priekšnesumi, kuros piedalīsies vairāk nekā 100 mākslinieku. Programmā paredzēti gan solodziedājumi klavieru pavadījumā, gan lielformāta priekšnesumi un dejotāju piedalīšanās. Tiešraidi no pulksten 18.30 līdz 20.00 un, pēc ziņu pārtraukuma no pulksten 20.40, varēs vērot TV3 ekrānos un "TV3 Play".

Mūziķi un viesi tiek aicināti ierasties Latvijas Nacionālajā teātrī sākot no pulksten 17, lai pilnībā izbaudītu svētku atmosfēru. Pirms ceremonijas sākuma sarkanā paklāja zonā viesus sagaidīs fotogrāfi un intervētāji. Dreskods ir radoši atraktīvs "Black Tie", kas respektē videi draudzīgu un ilgtspējīgu pieeju.

"Režijas koncepts ir par tām attiecībām, kas ir būtiskas jebkura mūziķa ikdienā – mūzikas spēlēšana uz skatuves, nokļūšana radio viļņos un radio uzmanībā, un trešais spēks ir žūrija un tās vērtējums kā skats no malas," Uģis Olte atklāj vakara radošo ideju.

Skatuve kā mēģinājuma telpa. Radio. Žūrija. Šāds trīsstūris būs iezīmēts arī scenogrāfijā. Visi trīs spēki apdzīvos katrs savu daļu no Latvijas Nacionālā teātra skatuves. Scenogrāfs Kristians Brekte saka: "Scenogrāfijā būs atblāzmas no senāku laiku glamūra, neslēpjot tagadnes raupjās virsmas. Izģērbjam skatuvi līdz dēļiem."

"Auļo Rīga" - " Auļi", Orķestris "Rīga"; "Vienā apziņā" - "Madara"; "Dzīvs" - "Very Cool People"; "No1" - Elīna Ose ar projektu "Kuolm randõ"; "Flow" - Gints Zilbalodis, Rihards Zaļupe, "SinfoniettaRīga" mūziķi, Guntis Kuzma, Jānis Porietis, Dace Zālīte-Zilberte.

"Deju dziesmas" - "Jauno Jāņu orķestris"; "Vos Mir Zaynen" - "Black Rooster Kapelye"; "OK, Laime!" - etnogrupa "Ogas"; "Visu gadu dziesmas krāju" - Liene Skrebinska, Anna Patrīcija Karele, Katrīna Karele; "Aiz ko garš pavasar's?" - "MM Orķestris".

"Iekšas" - Edavārdi; "Vernisāža" - galeniex; "MUUD" - MUUD; "En Prise" - Wiesulis & sangvn; "Caur bolsim as eju" - Ūga, ansis, Gustavo, Jānis Skutelis, Nikita Grapps, Arnolds Zeitmanis (DJ Straume), Bruolāns, Amanda Lapa-Slobožaņina, Laura Svikša, Dana Vasiļjeva, Jana Dudare, Broks u.c.

"No Rajona līdz Arēnai" - Ozols, Latvijas Radio bigbends, Riga Gospel Choir, Toms Poišs, Rūdolfs Daņilēvičs, Kaspars Vizulis, Ritvars Garoza, Dj Pm to Am, Artis Orubs, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo un citi viesmākslinieki;