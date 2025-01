"Zelta mikrofona" ceremonijā triumfē Kriss Noa

Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas "Zelta Mikrofons 2025" laureāti

"Atvadas nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies" – Chris Noah; "Runā Rīga" - "Instrumenti"; (no nominācijas atteicās) "Cits līmenis" - "Citi zēni"; "Lielās cerības" - Shipsea; (no nominācijas atteicās) "FM Nostalģija" - "Vēstnieks".

"Nomodā" - Chris Noah; "Sirds pelnos" - Emilija; "Lielās cerības" - Shipsea (no nominācijas atteicās); "Pasarg' dievs" - Wiesulis & sangvn; "Zinu, ka pāries" - Elizabete Gaile.

"Flow" - Gints Zilbalodis, Rihards Zaļupe, "SinfoniettaRīga" mūziķi, Guntis Kuzma, Jānis Porietis, Dace Zālīte-Zilberte; "Auļo Rīga" - " Auļi", Orķestris "Rīga"; "Vienā apziņā" - "Madara"; "Dzīvs" - "Very Cool People"; "No1" - Elīna Ose ar projektu "Kuolm randõ".

"OK, Laime!" - etnogrupa "Ogas"; "Deju dziesmas" - "Jauno Jāņu orķestris"; "Vos Mir Zaynen" - "Black Rooster Kapelye"; "Visu gadu dziesmas krāju" - Liene Skrebinska, Anna Patrīcija Karele, Katrīna Karele; "Aiz ko garš pavasar's?" - "MM Orķestris".

"En Prise" - Wiesulis & sangvn; "Iekšas" - Edavārdi; "Vernisāža" - galeniex; "MUUD" - MUUD; "Caur bolsim as eju" - Ūga, ansis, Gustavo, Jānis Skutelis, Nikita Grapps, Arnolds Zeitmanis (DJ Straume), Bruolāns, Amanda Lapa-Slobožaņina, Laura Svikša, Dana Vasiļjeva, Jana Dudare, Broks u.c.

"No Rajona līdz Arēnai" - Ozols, Latvijas Radio bigbends, Riga Gospel Choir, Toms Poišs, Rūdolfs Daņilēvičs, Kaspars Vizulis, Ritvars Garoza, Dj Pm to Am, Artis Orubs, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo un citi viesmākslinieki;