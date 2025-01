Rīgā pirmo reizi uzstāsies rokgrupa "Queens of the Stone Age"

Grupa līdz šim izdevusi astoņus albumus, jaunākais no tiem "In Times New Roman..." iznāca 2023. gada. QOTSA lielākie hiti ir "No One Knows", "Little Sister", "My God Is The Sun", "Emotion Sickness" un citi.

QOTSA regulāri tiek slavēta un arī godalgota kā viena no labākajām koncertgrupām. Kā norāda koncerta organizatori, grupas mūziķi ir ne tikai aizrāvuši klausītājus visā pasaulē, bet arī ieguvuši plašu mūzikas kritiķu atzinību. Viņu albums "Songs for the Deaf" un tā hiti "No One Knows" un "Go with the Flow" ir saņēmuši "Grammy" nominācijas, kā arī jaunākais albums "In Times New Roman…" saņēma nomināciju par gada labāko rokmūzikas albumu.