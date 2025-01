"Esmu nolēmis no kaislību ekspreša izkāpt." Jānis Žilde par "Zelta mikrofona" ceremoniju

Aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons " pasniegšanas ceremonijā. Lai arī pats pasākums izpelnījās visai pretrunīgas atsauksmes, tomēr uzvaras prieku mūziķiem tas nav spējis aizēnot. Tikmēr "Zelta mikrofona" žūrijas priekšsēdētājs, mūziķis un žurnālists Jānis Žilde sociālajā medijā "Facebook" dalījies pārdomās par pasākuma norisi, sakot, ka šis bijis līdz šim labākais "Zelta mikrofons", savukārt viņš pats esot nolēmis "uz kādu laiciņu no šī kaislību ekspreša izkāpt".

Uz "Delfi" jautājumu konkretizēt, vai Žilde nolēmis atkāpties no "Zelta mikrofona" žūrijas priekšsēdētāja pienākumiem, viņš atbild, ka ar "izkāpšanu no ekspreša" nav domājis neko konkrētu, tā drīzāk esot metafora par mūsu ķildīgo dabu, intrigām konkrētajā nozarē. Viņš gan precizē, lai nerastos spekulācijas, no "Zelta mikrofona" žūrijas priekšsēdētāja goda viņš šobrīd nav atkāpies.