Rīgā uzstāsies kulta mūziķis Deivids Tibets un "Current 93"

"Current 93" un Deivida Tibeta ietekme sniedzas tālu ārpus viena kolektīva rāmjiem. Tibets un "C93", kā bieži tiek saīsināts grupas nosaukums, bijuši un turpina būt cieši saistīti ar domubiedriem "Genesis P-Orridge" un "Psychic TV", "Nurse With Wound", "Death In June", "Coil" un citiem. Latvijas klausītāju iepazītā māksliniece Baby Dee savulaik bijusi daļa "Current 93", bet Niks Keivs ir Deivida Tibeta draugs, domubiedrs un balss, iedziedot "C93" versiju šūpuļdziesmai "All The Pretty Little Horses".