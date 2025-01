Reinis Zariņš "Hanzas peronā" atskaņos Dubras ciklu "Krustaceļa vīzijas. Gaisma"

"Kad es lūdzu Rihardam Dubram uzrakstīt man kādu skaņdarbu saistībā ar Lieldienām, es nepavisam negaidīju, ka no viņa "izlauzīsies" tik nozīmīgs, tik monumentāls darbs kā šis koncerta apjoma opuss ''Krustaceļa vīzijas. Gaisma," par pirmo satikšanos ar partitūru teic Reinis Zariņš. "Rihards ar šo 15 daļu ciklu ir paplašinājis tradicionālo Krusta ceļa stāstu, uzsākot to jau no Zaļās Ceturtdienas vakara Ģetzemanes dārzā un iekļaujot nozīmīgu teoloģisku interpretāciju par Lielās Piektdienas notikumiem. Vienīgie vārdi šajā ciklā ir daļu nosaukumi, un viss pārējais vēstījums tiek pausts ar muzikālu simbolismu un ļoti skaidru pretmetu valodu. Šis darbs ir patiešām nozīmīgs ieguvums pasaules klaviermūzikas repertuāram, un, līdzīgi kā vēl viena katoļa Olivjē Mesiāna Ziemassvētku meditācija klavierēm "20 skatieni uz jaundzimušo Kristu", arī Dubras meditācija par Kristus Krusta ceļu ir vienlaikus gan iespaidīgs koncertskaņdarbs, gan neaizmirstams garīgs svētceļojums," saka Reinis Zariņš.