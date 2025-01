Noklausies! Jaunās skaņās atdzimst Raimonda Paula hits "Pasaulīte"

Grupa "Very Cool People " sadarbībā ar estrādes mākslinieku Žoržu Siksnu un reperi Ozolu laidusi klajā jauna versija hitam "Pasaulīte", izdaiļojot to arī ar dinamisku videostāstu.

Ideja par šīs dziesmas ierakstu jaunā skanējumā radās jau nedaudz senāk, kad "Very Cool People" dažos koncertos sadarbojās ar neparasto tandēmu – Žoržs un Ozols, veidojot jaunas aranžijas Siksnas izpildītajām dziesmām. Pēc koncertiem nepameta sajūta, ka kaut ko no šā repertuāra vajadzētu arī iemūžināt ierakstā. Tā tapa jauna "Pasaulīte".

Kopā ar singlu nācis klajā videoklips, ko režisējis Elvis Lācis kopā ar Ģirtu Rozentālu jeb Ozolu, kurš ir arī viens no galvenās lomas tēlotājiem. Tas ir asa sižeta trilleris, kurā darbība notiek septiņdesmitajos gados, kad kāds "wise-ass" spekulē ar Žorlandijas nacionālo valūtu "Žorldāriem". Tā ir atsauce uz laikiem, kad šajos platuma grādos nelegāli tika pārdotas preces no Eiropas Austrumu bloka valstīm. Piemēram, stilīgas botas no Čehoslovākijas. Vai pat gredzeni ar dārgakmeņiem, kas piesaistīja turīgākos pircējus, kuriem pie rokas bija padaudz iekārojamo "Žorldolāru"… Mūzikas video veidotāji neslēpj iedvesmošanos no, kā paši saka, "Latvijas dārgakmens" – spēlfilmas "Kriminālās ekselences fonds", kā arī Kventina Tarantīno un Mārtina Skorsēzes leģendārajiem kinodarbiem. Klipā piedalās ne tikai singlu radījušie, bet arī citi talantīgi mūziķi.