Izziņo Tallinas Mūzikas nedēļas programmu; piedalīsies arī mūziķi no Latvijas

Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls un mūsu reģiona ietekmīgākā mūzikas konference Tallinn Music Week/ Tallinas Mūzikas nedēļa šogad norisināsies no 3. līdz 6. aprīlim. Tajā piedalīsies 175 mākslinieki no 39 valstīm. Latviju šogad pārstāvēs sešas apvienības - "Abuses", "All in Measure", "Bel Tempo", "OIL X GAS", German Superfin un "The Baltic Sisters".

Biļetes uz Tallinas mūzikas nedēļu, kā arī PRO caurlaides mūzikas un radošā sektora profesionāļiem ir pieejamas tmw.ee interneta veikalā līdz janvāra beigām. Biļetes uz atsevišķiem koncertu vakariem ir pārdošanā "Biļešu servisa" kasēs. Festivāls, kas tiek pieteikts kā veltījums rītdienas mūzikai, mākslai un idejām šopavasar norisināsies jau 17. reizi.

Kā norāda organizatori pārstāvi, šogad Tallinas mūzikas nedēļas programma apvieno sevī variācijas no somugru tradicionālās mūzikas līdz globālam digipopam un no džeza un klasikas līdz kormūzikai un mūsdienu fusion stiliem. Mūziķi ieradīsies Tallinā no Eiropas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, Austrumāzijas, Āfrikas un Austrālijas un kopā notiks 28 koncerti.

Dalībnieku skaita ziņā uzreiz pēc Igaunijas ir Somija ar 22 izpildītājiem, tai seko Lielbritānija (10), Zviedrija (9), Vācija (7) un Kanāda, Francija, Latvija un Lietuva (no visām pa 6). Īpaša uzmanība šogad tiks pievērsta pašreizējiem eksporta sasniegumiem un Igaunijas mūzikas nākotnes veidotājiem.

Starp ievērojamiem starptautiskiem izpildītājiem ir zviedru-amerikāņu kantrī profesionālis Entonijs Mills, kurš ir uzstājies kopā ar Hariju Belafonti, Eimiju Vainhausu un KRS-One, Somijas indie leģenda "The Moontwins", Berlīnes avangarda mūzikas leģenda hackedepicciotto, Velsas elektropopa zvaigzne Ani Glass un Gvinejas afropopa un džeza burvis Abdoulaye Kouyaté. Pie citiem nozīmīgiem izpildītājiem jāmin godalgotā mūziķe un modele Annaela no Francijas, palestīniešu aktīvisma balss Bašars Murads, "Vulva Voce" no Lielbritānijas, kas prasmīgi jauc folkmūziku ar mūsdienu klasiku, elektroniskā džeza ansamblis "Salome" no Vācijas un čehu noizroka grupa "sinks".

Programmā ir iekļauti arī seši šī gada ESNS festivāla atklājumi, tostarp norvēģu drīmpopa projekts "Yndling", slovāku post-panki "Berlin Menson" un mākslas pop vizionāri "Lucy Dreams" ar mākslīgā intelekta talantu Lūsiju līdzās diviem austriešiem.

Kopš 2009. gada Tallinas mūzikas nedēļa prezentē talantus no visas pasaules. Festivāls ir starptautiski novērtēts ar daudzveidīgo programmu un augsto māksliniecisko līmeni, kā arī ar spēcīgo starptautiskās mūzikas industrijas un mediju pārstāvniecību. Festivālu katru gadu apmeklē aptuveni 18 000 cilvēku un vairāk nekā 1300 nozares profesionāļu, un tas tiek uzskatīts par vienu no 3 svarīgākajiem nozares notikumiem Eiropā.

Tallinas mūzikas nedēļu 2025 organizē "Muusikanädal NVO" sadarbībā ar "Shiftworks", dažādiem partneriem un līdzkuratoriem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!