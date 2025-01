"Everestā nevar uzkāpt džemperītī." Saruna ar komponistu Rihardu Zaļupi

Kā sākt... Taisnību sakot, sapnis par "Oskaru" man ir bijis diezgan ilgs. Varbūt ne jau konkrēti par "Oskaru"... (Domā – aut.) Man šķiet – lai arī ko mēs darītu, ir vērts galapunktus nolikt, cik augstu vien var. Ne ar fanātismu, bet lai ir skaidrs maršruts. Ja cilvēks grib uzkāpt Everestā, ir forši nolikt konkrētu punktu – "uzkāpt Everestā". Nevis uzkāpt Gaiziņā un cerēt, ka no turienes viņš pārcelsies uz Everestu. Protams, tā uzreiz ir cita atbildība. Everestā vienkārši džemperītī nevar uzkāpt, plus vēl jāiegulda līdzekļi, daudz kas jāziedo. Tieši tas pats salīdzinājums, manuprāt, ir arī mūzikā. Atceros, ka šo lēmumu pieņēmu 2017. gadā, kad ierakstījām "Nameja gredzenu". Sapratu, ka spēju to darīt gan profesionāli, gan emocionāli. Tad runāju ar Normundu Šnē, kurš toreiz palīdzēja ierakstu procesā, par to, ko nozīmē vienā dienā pateikt, ka būsi filmu mūzikas komponists. Viņš patiesībā teica ļoti viedus vārdus – tas nenozīmē, ka tu tagad neskaties pa labi vai kreisi, bet jebkurš lēmums, kas tev nāks pretī, ir jāizvērtē – vai tas palīdz doties izvēlētajā virzienā vai ne. Tāpēc nepagāja ilgs laiks, līdz, arī kaut kādā veidā pateicoties Covid-19 pandēmijai, sapratu, ka ir prioritātē konkrētas lietas savā dzīvē. Un, lai arī cik ļoti man tajā laikā patika spēlēt orķestrī, jau toreiz sapratu, ka vairs neesmu gatavs to darīt. Tas vairs nebija mans. Iekšējās kvalitātes sāka ar to iet pretrunā. Pagājušajā gadā arī aizgāju no akadēmijas (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas – aut.). Te nu mēs tagad atrodamies. Tas bija garš ceļš, daudzi lēmumi tika pieņemti par labu šim ceļam. Tāpat ir kaut kādi, kā saka, kārdinātāji no ārpuses, piemēram, nospēlēt kādu koncertu. Bet tāda tā dzīve ir.