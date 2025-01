Izdota Latvijas un Lietuvas džeza mūziķu "The Third Stream Quartet" debija plate

Džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records " paspārnē izdota Latvijas un Lietuvas džeza mūziķu kvarteta "The Third Stream Quartet" skaņu plate "Deja Vu", portālu "Delfi" informē izdevēji.

"The Third Stream Quartet" muzicē pieredzējušais Latvijas džeza klarnetists, profesors, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza mūzikas katedras vadītājs Indriķis Veitners, aktīvs jaunās paaudzes džeza vibrofonists un komponists Ēriks Miezis, viens no redzamākajiem Lietuvas džeza ģitāristiem, Vilnius Kolegija džeza nodaļas vadītājs Pranas Kentra un pieredzējušais Latvijas kontrabasists Andris Grunte.