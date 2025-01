Noklausies! Arturs Skutelis izdod jaunu dziesmu "Pēc vētras" un minialbumu

"Starpsezonas I" vāciņā izmantots fragments no 17. gadsimta gleznotāja Vilema van de Veldes Jaunākā (Willem van de Velde the Younger) gleznas "Pēc vētras" ("After the Storm"), un tāds pats nosaukums dots arī EP noslēdzošajam skaņdarbam.



"Viens no paņēmieniem, ko pēdējos gados izmantoju, strādājot studijā, ir – domāt par dziesmu kā gleznu, reizēm arī turot prātā kādu konkrētu darbu un mēģinot apjaust, kā tas varētu izklausīties, ja no audekla pārceltos skaņu ierakstā," atklāj Skutelis. "Tas nav pašmērķis, bet var man palīdzēt uztaustīt kādu no dziesmas iespējamiem motīviem," stāsta mūziķis.