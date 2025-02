Losandželosā pasniegs "Grammy" balvas; vai gada albumu beidzot saņems Bejonse?

Losandželosā, ASV, svētdien, 2. februārī (naktī uz 3. februārī pēc Latvijas laika) pasniegs ASV ierakstu akadēmijas balvas "Grammy". Plānots, ka ceremonijas šova daļā uzstāsies gan šā brīža spožākās popmūzikas zvaigznes, gan nozares vecmeistari, gan džeza meistari, gan arī kantrī izcilības.

Jau vēstīts, ka šogad savu personisko rekordu ar "Grammy" nominācijām ir uzstādījusi dziedātāja Bejonse (Beyoncé). Popmūzikas dīva pērn ar albumu "Cowboy Carter" iekarojusi kantrī mūzikas pasauli ar albumu "Cowboy Carter" un uz "Grammy" balvu pretendē visās ar šo žanru saistītajās kategorijās, kā arī trijās no četrām galvenajām – "Gada albums", "Gada ieraksts" un "Gada dziesma".

Ar 11 "Grammy" nominācijām Bejonse pārspēj pati savu rekordu, kuru viņa uzstādīja 2009. gadā, kad balvai tika nominēta 10 kategorijās. Turklāt viņa kļuvusi par visvairāk nominēto mūziķi visā "Grammy" balvas vēsturē (kopā 99 nominācijas). Tomēr, neskatoties uz nomināciju rekordu un jau saņemtajām balvām, Bejonse vēl nekad nav saņēmusi "Grammy" kategorijā "Gada albums".

Bejonsei pēc nomināciju skaita seko reperis Kendriks Lamārs (Kendrick Lamar), kā arī dziedātājas Charli XCX un Billija Eiliša (Billie Eilish) – katrs no viņiem ir saņēmis septiņas "Grammy" nominācijas.

Teilore Svifta uz "Grammy" pretendē sešās kategorijās, tai skaitā galvenajās "Gada ieraksts", "Gada albums" un "Gada dziesma". Uz balvu sešās kategorijās pretendēs arī divas jaunās dziedātājas – Šapela Roana (Chappell Roan) un Sabrina Kārpentere (Sabrina Carpenter). Turklāt abas konkurēs visās četrās galvenajās kategorijās – "Gada albums", "Gada dziesma", "Gada ieraksts" un "Jaunais mākslinieks".

Kopumā "Grammy" balva tiks pasniegta 94 kategorijās. Pasākums notiek divās daļās – vispirms tiek godalgoti dažādu žanru pārstāvji, bet otrajā daļā ir vērienīgs šovs, kad tiek sveikti uzvarētāji galvenajās kategorijās.

Izziņots, ka šogad ceremonijā uzstāsies Billija Eiliša, Šapela Roana, Charli XCX, Sintija Erivo, Stīvijs Vondes, Kriss Mārtins no grupas "Coldplay", džeza vecmeistras Hērbijs Henkoks (Herbie Hancock), Džons Ledžends, Šerila Krova, St. Vincent, Sabrina Kārpentere, Šakira un citi.

Ceremoniju vadīs komiķis un literāts Tervor Noa (Trevor Noah).

"Grammy" ceremonijā tiks vākti līdzekļi Losandželosas postošajos ugunsgrēkos cietušajiem.

Pilns balvas nominantu saraksts visās 94 kategorijās atrodams "Grammy" mājaslapā.

Gada ieraksts



"Now and Then" – "The Beatles"

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

"Espresso" – Sabrina Carpenter

"360" – Charli XCX

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Fortnight" – Taylor Swift & Post Malone

Gada albums

"New Blue Sun" – André 3000"

Cowboy Carter" – Beyoncé

"Short n’ Sweet" – Sabrina Carpenter

"Brat" – Charli XCX

"Djesse Vol. 4" – Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Gada dziesma



"A Bar Song (Tipsy)" – Shaboozey

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars

"Fortnight" – Taylor Swift & Post Malone

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"Please Please Please" – Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

Jaunais mākslinieks

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Labākais vokālās popmūzikas albums



"Short n’ Sweet" – Sabrina Carpenter

"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"Eternal Sunshine" – Ariana Grande

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Labakais deju un elektroniskās mūzikas albums



"Brat" – Charli XCX

"Three" – "Four Tet"

"Hyperdrama" – "Justice"

"Timeless" – Kaytranada

"Telos" – Zedd

Labākais roka albums



"Happiness Bastards" – "The Black Crowes"

"Romance" – "Fontaines D.C."

"Saviors" – "Green Day"

"TANGK" – "Idles"

"Dark Matter" – "Pearl Jam"

"Hackney Diamonds" – "The Rolling Stones"

"No Name" - Jack White

Labākais alternatīvās mūzikas albums



"Wild God" – "Nick Cave & the Bad Seeds"

"Charm" – "Clairo"

"The Collective" – Kim Gordon

"What Now" – Brittany Howard

"All Born Screaming" – St. Vincent



Labākais R&B albums



"11:11 (Deluxe)" – Chris Brown

"Vantablack" – Lalah Hathaway

"Revenge" – Muni Long

"Algorithm" – Lucky Daye

"Coming Home" – Usher

Labākais repa albums



"Might Delete Later" – J. Cole

"The Auditorium, Vol. 1" – "Common & Pete Rock"

"Alligator Bites Never Heal" – Doechii

"The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)" – Eminem

"We Don’t Trust You" – Future & Metro Boomin

Labākais kantrī albums



"Cowboy Carter" – Beyoncé

"F-1 Trillion" – Post Malone

"Deeper Well" – Kacey Musgraves

"Higher" – Chris Stapleton

"Whirlwind" – Lainey Wilson

