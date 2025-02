Pasniegtas "Grammy" balvas; Gada labākais albums – Bejonses "Cowboy Carter"

Svētdien, 2. februārī, jeb agrā 3. februāra rītā pēc Latvijas laika Losandželosā pasniegtas ASV ierakstu industrijas balvas "Grammy". Par gada labāko albumu nosaukts dziedātājas Bejonses "Cowboy Carter".

Dienu pirms "Grammy" ceremonijas, Bejonese arī izziņojusi jaunākā albuma "Cowboy Carter" turneju. Tās līdz šim tika atlikts postošo Losandželosas ugunsgrēku dēļ. Dziedātāja par to, ka turneja būs, pavēstījusi sociālajos medijos, tomēr pagaidām nav zināmi ne datumi, ne koncertu norises vietas.

Simboliski būtiska Bejonsei bija uzvara kantrī mūzikas kategorijā. Vispirms – jaunākais albums "Cowboy Carter" ir drosmīga žanru maiņa no popmūzikas un R&B uz kantrī, turklāt Bejonse ir pirmā tumšādainā sieviete – dziedātāja, kuras dziesma ("Texas Hold 'Em") sasniegusi amerikāņu "Hot Country Songs" topa pirmo vietu. Balvu Bejonsei pasniedza Teilore Svifta, kura pati savu karjeru sāka kā kantrīdziedātāja, turklāt viņa bija Bejonses konkurente kategorijā "Gada albums", nominēta par savu jaunāko pilna garuma ierakstu "The Tortured Poets Department".

Būtiskajā kategoriju "lielajā četriniekā" (Gada albums, Gada dziesma, Gada ieraksts, Jaunais mākslinieks) divas balvas saņēma Kendriks Lamārs. Viņa "Not Like Us" uzvarēja kategorijās "Gada dziesma" un "Gada ieraksts". Savukārt kategorijā "Jaunais mākslinieks" uzvaras laurus plūca dziedātāja Šapela Roana.

Cita starpā pie balvām tika arī rokmūzikas leģendas "The Beatles" un "The Rolling Stones". "The Beatles" saņēma "Grammy" kategorijā "Labākais roka izpildījums" par savu "pēdējo dziesmu" "Now And Then", kuras ieraksts pie klausītājiem nonāca 2023. gada nogalē, vairāk nekā 50 gadus pēc grupas izjukšanas. Savukārt "The Rolling Stones" tika godalgota kategorijā "Labākais roka albums" par 2023. gadā izdoto "Hackney Diamonds".

"Grammy" ceremonijas šova daļa norisinājās "Crypto.com" arēnā Lonsandželosā un tās laikā tika vākti ziedojumi, lai atbalstītu pagājušajā mēnesī Losandzelosas postošajos ugunsgrēkos cietušos.

Šovu atklāja vietējā grupa "Dawes" – arī šīs grupas dalībnieku mājas nodega ugunsgrēku laikā. Mūziķi spēlēja klasisko Rendija Ņūmena dziesmu "I Love LA".

Vēlāk Lady Gaga un Bruno Marss duetā izpildīja iedvesmojošu "The Mamas & Papas" dziesmas "California Dreamin'" versiju, veltot ikvienam, kurš palīdzējis tikt galā ar ugunsnelaimi.

Uz ceremoniju bija aicināti arī Losandželosas ugunsdzēsēji, kuri tāpat kā mūzikas superzvaigznes devās uz sarkanā paklāja, lai fotografētos un saņemtu pateicības vārdus. Arī vakara galveno "Grammy" kategorijā "Gada albums" pasniedza Losandželosas ugunsdzēsēji.

Kopumā balva pasākumā, kas ierasti notiek divās daļās, tika pasniegta 94 kategorijās. Ar visu uzvarētāju sarakstu var iepazīties šeit.

"Grammy" nominanti un uzvarētāji 2025

Gada ieraksts



"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"Now and Then" – "The Beatles"

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

"Espresso" – Sabrina Carpenter

"360" – Charli XCX

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Fortnight" – Taylor Swift & Post Malone

Gada albums

"Cowboy Carter" – Beyoncé

"New Blue Sun" – André 3000"

"Short n’ Sweet" – Sabrina Carpenter

"Brat" – Charli XCX

"Djesse Vol. 4" – Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Gada dziesma



"Not Like Us" – Kendrick Lamar

"A Bar Song (Tipsy)" – Shaboozey

"Birds of a Feather" – Billie Eilish

"Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars

"Fortnight" – Taylor Swift & Post Malone

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Please Please Please" – Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" – Beyoncé

Jaunais mākslinieks

Chappell Roan

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Teddy Swims

Labākais vokālās popmūzikas albums



"Short n’ Sweet" – Sabrina Carpenter



"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"Eternal Sunshine" – Ariana Grande

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Labakais deju un elektroniskās mūzikas albums



"Brat" – Charli XCX



"Three" – "Four Tet"

"Hyperdrama" – "Justice"

"Timeless" – Kaytranada

"Telos" – Zedd

Labākais roka albums



"Hackney Diamonds" – "The Rolling Stones"

"Happiness Bastards" – "The Black Crowes"

"Romance" – "Fontaines D.C."

"Saviors" – "Green Day"

"TANGK" – "Idles"

"Dark Matter" – "Pearl Jam"

"No Name" - Jack White

Labākais alternatīvās mūzikas albums



"All Born Screaming" – St. Vincent

"Wild God" – "Nick Cave & the Bad Seeds"

"Charm" – "Clairo"

"The Collective" – Kim Gordon

"What Now" – Brittany Howard



Labākais R&B albums



"11:11 (Deluxe)" – Chris Brown



"Vantablack" – Lalah Hathaway

"Revenge" – Muni Long

"Algorithm" – Lucky Daye

"Coming Home" – Usher

Labākais repa albums

"Alligator Bites Never Heal" – Doechii



"Might Delete Later" – J. Cole

"The Auditorium, Vol. 1" – "Common & Pete Rock"

"The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)" – Eminem

"We Don’t Trust You" – Future & Metro Boomin

Labākais kantrī albums



"Cowboy Carter" – Beyoncé



"F-1 Trillion" – Post Malone

"Deeper Well" – Kacey Musgraves

"Higher" – Chris Stapleton

"Whirlwind" – Lainey Wilson

Labākais latin pop albums

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran



Anitta – Funk Generation

Luis Fonsi – El Viaje

Kany García – García

Kali Uchis – Orquídeas

