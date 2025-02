Rīgā uzstāsies dziedātāja, unikālās balss īpašiece Meisija Greja

Koncertzālē "Palladium" šī gada 3. jūnijā uzstāsies amerikāņu dziedātāja, dziesmu autore un "Grammy" balvas ieguvēja Meisija Greja (Macy Gray).

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music", šogad dziedātāja svin sava spožā debijas albuma "On How Life Is" 25 gadu jubileju ar īpašu pasaules koncertturneju. Tās ietvaros neparastās balss īpašniece viesosies arī Latvijā.

Biļetes tirdzniecībā būs no 7. februāra pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā. FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā jau no 6. februāra pulksten 10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.

Ātrāk biļetes varēs iegādāties arī "Delfi Plus" gada, divu gadu un korporatīvie abonenti. Saite biļešu iegādei abonentiem būs pieejama "Delfi" kontā.

Meisijas Grejas muzikālie darbi, kas tapuši viņas karjeras laikā ir liecība viņas izsmalcinātajai vīzijai un nelokāmajai uzticībai savai mākslai, tā par dziedātāju raksta koncerta rīkotāji. Viņas gludais, jutekliskais un autentiskais skatījums uz R&B mūziku balstās uz gadu desmitiem ilgu vēsturi. Taču tieši spēja joprojām skanēt inovatīvi un svaigi padara viņu par unikālu un neatkārtojamu parādību mūzikā.

Ar savu dvēselisko balsi Meisija Greja turpina iekarot klausītāju sirdis visā pasaulē. Kopš māksliniece 1999. gadā ielauzās mūzikas pasaulē ar savu debijas albumu "On How Life Is", kas kļuva par trīskāršu platīna albumu, viņa ir kļuvusi par R&B un soulmūzikas dīvu, ieguvusi uzticīgu fanu bāzi visā pasaulē un starptautiski pārdevusi vairāk nekā 25 miljonus albumu. Meisija Greja ir pieckārtēja "Grammy" balvas nominante, kas 2000. gadā ieguva arī balvu par labāko popmūzikas vokālo izpildījumu ar savu hitu "I Try". Viņa ir saņēmusi arī divas "BRIT Awards" balvas.

Jubilejas turnejā Meisija Greja dziedās visus albuma "On How Life Is" hitus, kā arī savus jaunākos darbus. "Šis albums man nozīmē visu. Tas bija sākums manam ceļojumam, un man ir neticami aizkustinoši dalīties šajos mirkļos ar saviem klausītājiem vēlreiz. Tas būs notikums, kuru nedrīkst nokavēt!" aicina dziedātāja.

