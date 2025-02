Komponists Andris Dzenītis ka Woodpecker Öö izdevis elektroniskās mūzikas soloalbumu

Jaunajā albumā "I’ll Make You Cry" iekļautas sešas pēdējos piecos gados radušās kompozīcijas, kuras dzimušas dažādā emociju gammā, izmantojot dažādas tehnoloģijas, iedvesmojoties no plaša mūzikas stilistikas spektra no minimālisma, lounge, ambient, drone, arī indie mūzikas. Gandrīz visas kompozīcijas vieno citiem Andra Dzenīša elektroniskās mūzikas projektiem līdz šim mazāk raksturīga īpašība – mainīga, varbūt sapņaina, taču nepārtraukti kādā no mūzikas slāņiem klātesoša ritma pulsācijas esamība.