Georgijs Osokins divos koncertos Latvijā uzstāsies kopā ar franču čellisti Kamilu Tomā

Ar spožu meistarību un muzikālu jūtību apveltītais pianists Georgijs Osokins savās programmās tiecas runāt par pārlaicīgām un romantisku dziņu piepildītām noskaņām. Šīs idejas viņu saista ar jaunatklāto radošo domubiedri, franču čellisti un "Deutsche Grammophone" mūziķi Kamilu Tomā, vēsta koncerta rīkotāji no Ventspils koncertzāles "Latvija".

Savā pirmajā kopīgajā programmā duets pārskatījis skaistākos klasiskās mūzikas šedevrus, kuros, spītējot dažādu laikmetu normām, caurcaurēm vijas romantisma gars. Roberta Šūmaņa bagātīgās fantāzijas tēliem līdzās stāsies Edvarda Grīga norvēģu folkloras krāsas un Alfrēda Šnitkes melanholiskais "Musica Nostalgica" patvērums. Apcerīgs vērojums un ekspresīvas domu dzelmes saista vienu no trim Johana Sebastiāna Baha violas da gamba sonātēm un Sergeja Rahmaņinova plūstošās melodijas. Savukārt leģendārās franču pedagoģes Nadjas Bulanžē Trīs skaņdarbi ir arī viņas komponistes talanta apliecinājums.

Kamila Tomā ir mūsdienu klasiskās mūzikas izcilība ar pārliecinošu skatuves harizmu, vitalitāti un spēju iedvesmot klausītājus visā pasaulē. Dzimusi Parīzē, Kamila čella spēli sāka apgūt četru gadu vecumā. Studējusi pie izcilākajiem mūzikas pedagogiem Berlīnē un Veimārā, viņa strauji iekarojusi pasaules mūzikas skatuves. Kamila Tomā spēlē leģendāro "Feuermann" Stradivari čellu (1730) no "Nippon Music Foundation". "Mūzika dod cerību un atklāj cilvēka dvēseles skaistumu un diženumu," saka Kamila Tomā.

Georgijs Osokins ir Latvijas pianists, viens no pazīstamās Osokino ģimenes talantīgajiem mūziķiem. Pēc fināla Šopēna konkursā Varšavā 2015. gadā pianists kļuva par sensāciju, no kritiķiem izpelnoties "izcils, neparedzams un revolucionārs". Kopš piedalīšanās konkursā Georgijs aicināts uzstāties daudzās pasaules valstīs un prestižos festivālos. Īpaša pianista firmas zīme ir poļu komponista Friderika Šopēna mūzika. Britu ierakstu kompānijas "Piano Classics" paspārnē izdots Georgija solo albums ar vēlīnajiem Šopēna opusiem, izpelnoties slavinošas recenzijas no ievērojamiem kanādiešu, franču un vācu mūzikas izdevumiem. Vācu izdevniecībā "Accentus" izdots pirmais Georgija kamermūzikas albums, ierakstīts kopā Gidonu Krēmeru, ieskaņojot Šopēna un Bēthovena trio – šis CD tika nominēts gan Starptautiskajai klasiskās mūzikas balvai 2020, gan "Opus Klassik 2021". 2024. gadā Georgijs debitēja ar solo koncertu Pjēra Bulēza zālē Berlīnē un atgriezās Milānas "Serate Musicali" festivālā un Londonas Vigmora zālē. Georgijs Osokins aktīvi sadarbojas ar Gidonu Krēmeru, koncertējot Lielbritānijā, Īrijā, Krievijā, Polijā, Vācijā, Āzijā un ASV. Kopā ar Likā Debargu viņš tika pasludināts par pirmo pastāvīgo "Kremerata Baltica" viesmākslinieku tās 25 gadu pastāvēšanas vēsturē.