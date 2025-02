Ozijs Osborns un "Black Sabbath" izziņo pašu pēdējo koncertu

Par koncertu "Back To The Beginning" ("Atpakaļ pie sākuma") trešdien, 5. februārī, paziņoja Ozija sieva Šārona Osborna un "Black Sabbath" ģitārists Tonijs Aiomi.

Koncerta muzikālais kurators ir grupas "Rage Against The Machine" ģitārists Toms Morello, kurš sola, ka tas būs "dižākais smagā metāla šovs, kāds jebkad bijis".

Uz skatuves kāps grupas: "Metallica, " Pantera", "Slayer", "Gojira" un "Anthrax". Dalībai koncertā piekritušas arī grupas "Alice In Chains", "Halestorm", "Lamb Of God" un "Mastodon".



Tāpat īpaši šim notikumam tiks izveidota supergrupa, kurā muzicēs Billijs Korgans ("The Smashing Pumpkins"), Slash ("Guns N’Roses"), Freds Dērsts ("Limp Bizkit"), Edija van Halena dēls Volfgangs Van Halens, kā arī Toms Morello ("Rage Against the Machine", "Audioslave").