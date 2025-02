Viltīgā līdaka un rotaļīgais sapals. Izdots džeza vinils "Latvijas zivis"

"Mana pirmā noķertā zivs bija karūsa. Tas bija Latgalē – laukos, kur vecāki mani kā mazu puiku pa vasarām veda atpūsties un iepazīt dzīvi ārpus pilsētas. Toreiz es nevarēju iedomāties, ka šī pirmā noķertā zivs mani varētu iedvesmot rakstīt albumu divdesmit gadus vēlāk. Nāca tīņu gadi, mūzika un mācības aizpildīja visu manu brīvo laiku. Makšķerēšana tika aizmirsta, līdz pirms diviem gadiem, neizskaidrojamu iemeslu dēļ, šis hobijs kļuva atkal aktuāls. Šoreiz karūsas mani vairs neinteresēja – iemīlēju foreļu makšķerēšanu un bradāšanu pa Latvijas mazajām upītēm. Kādā karstā vasaras dienā, sēžot upes vidū uz akmens, man radās ideja – kāpēc gan neuzrakstīt instrumentālu džeza svītu, kur katra no svītas daļām ilustrē kādu zivs sugu? "Latvijas zivis" stāsta par cilvēka un vides mijiedarbību, un dabu kā neizsmeļamu radošās iedvesmas avotu. Katrā no piecām svītas daļām aprakstīta kāda zivju suga: neprognozējamais asaris, viltīgā līdaka, spēcīgā un ātrā forele, rotaļīgais sapals un noslēpumainais zandarts. Zivju sugu raksturi un paradumi bieži vien ir visai līdzīgi dažādiem cilvēku personības tipiem – nešaubos, ka ikkatrs no klausītājiem šajā mūzikā saklausīs kaut ko no sevis, jo vai tad mēs tiešām esam tik atšķirīgi no dabas mums apkārt?" savu zivju stāstu atklāj Dzenuška.