Negaidīti atgriezusies grupa "Reigani" un laidusi klajā labāko dziesmu vinilu

Vinilā apkopotas labākās dziesmas no grupas pirmā albuma "Tās figūriņas ir tās aitas un tās govis ir no Reigana vaska", kas izdots 1998. gadā, dziesmas no 2000. gadā iznākušā otrā studijas albuma "Nospied sarkano podziņu", kā arī 2010. gadā publicētās dziesmas labāko dziesmu izlasē "Valpurģu nakts. Labākās dziesmas". Visas līdz šim izdotas tikai CD formātā. Vinils no 7. februāra pieejams tirdzniecības platformā ekase.lv.