Šovasar Rīgā koncertēs rokgrupa "Skunk Anansie"

Šī gada 21. jūnijā koncertzālē "Palladium " uzstāsies rokgrupa "Skunk Anansie" no Lielbritānijas, portālu "Delfi" informē organizatori no "Ltips Agency".

Grupa "Skunk Anansie" dibināta 1994. gadā. Tā uzreiz piesaistīja melomānu uzmanību ar unikālu alternatīvā roka, pankroka un metālmūzikas sajaukumu, kā arī ar provokatīvām dziesmu tēmām harizmātiskās solistes Skin izpildījumā. "Skunk Anansie" kļuva par vienu no apspriestākajām 90. gadu grupām, strauji sasniedzot globālus panākumus. Pati Skin grupas skanējumu definējusi kā clit-roku, bet "Allmusic" to raksturo kā "smagā metāla un tumšā feminisma sakausējumu".

Albumi "Paranoid & Sunburnt", "Stoosh", "Post Orgasmic Chill" un "25LIVE@25" un to hiti "Hedonism (Just Because You Feel Good)", "Selling Jesus", "Twisted (Everyday Hurts)" un "Weak" pārdoti miljoniem lielā tirāžā visā pasaulē. 1999. gadā "Skunk Anansie" uzstājās Glastonberijas festivālā kā galvenie mākslinieki.