Izziņo Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu; tas noritēs pilsētas 400. gadadienas zīmē

No 8. līdz 22. martam jau 33. reizi norisināsies Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, kas šoreiz noritēs Vēju pilsētas 400 gadu jubilejas zīmē un kurā, godinot festivāla pirmsākumus, īpaša loma būs atvēlēta tieši klaviermūzikai.

Viens no pasaulē pieprasītākajiem čellistiem Daniels Millers-Šots, kas koncertā atskaņos Kamila Sensānsa virtuozo Pirmo čellkoncertu, ir izslavēts ar savām izteiksmīgajām interpretācijām un spožo tehniku, kas sadarbību ar Liepājas Simfonisko orķestri galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā sola muzikāli krāšņu. "The New York Times" šo mūziķi raksturo kā "ārkārtīgi izteiksmīgu" un "bezbailīgu solistu ar ugunīgu spēles tehniku".