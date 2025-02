Post Malone šovasar uzstāsies Lietuvā

Mūziķis Lietuvā ieradīsies savas līdz šim vērienīgākās turejas "Post Malone Presents: The BIG ASS World Tour" ietvaros. 2025. gada augustā un septembrī norisināsies šīs turnejas daļa Eiropā. Pazīstams ar spēju apvienot dažādus mūzikas žanrus un aizraut ar savu enerģisko skatuves klātbūtni, Post Malone piedāvās grandiozus koncertšovus 11 stadionos un festivālos visā Eiropā. Kā raksta koncerta rīkotāji, Post Malone šovs solās būt iespaidīgs muzikāls piedzīvojums, apvienojot lielākos mūziķa hitus, fanu iemīļotās dziesmas un jaunākās dziesmas no viņa sestā studijas albuma "F-1 Trillion".

Post Malone sestais albums "F-1 Trillion" (2024) uzreiz pēc izdošanas sasniedza "Billboard 200" topa pirmo vietu un tika nominēts "Grammy" balvai kā "Labākais kantri albums". Albums superhits "I Had Some Help" ar Morganu Vallenu (Morgan Wallen), strauji sasniedza "Billboard Hot 100" pirmo vietu un tur noturējās sešas nedēļas pēc kārtas. Dziesma arī ieguva pirmo vietu "Billboard "Songs of the Summer" topā 2024. gadā un tika nominēta "Grammy" balvai kategorijās "Labākā kantrī dziesma" un "Labākais kantrī duets/grupas priekšnesums".