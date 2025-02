Jūrmalā uzstasies trip-hopa leģenda – grupa "Morcheeba"

"Morcheeba" 11. albums "Escape The Chaos" ir 12 dziesmu ceļojums harmonijas meklējumos haosa vidū, radīts siltā ģimeniskā un draudzīgā atbalsta atmosfērā. Tajā saplūst izsmalcināta dzīvo instrumentu kopskaņa, elektroniskās skaņas un Skajas unikālais samtainais vokāls, raksta rīkotāji. Albuma galvenais singls "Call For Love" ir lēna, dziļa himna par iecietību, atbalstu un vienotību nemierīgajos laikos. Otrais singls – "We Live and Die", pārsteidz ar pūšamo instrumentu, elektriskās ģitāras un spēcīgā vokāla kombināciju, radot gandrīz kinematogrāfisku skanējumu.