Izdots Detlef jaunais albums "Atmiņas par nenotikušiem notikumiem"

Albumā ir iekļautas dziesmas, kas tapušas ilgākā laika posmā no 1998. gada līdz pat šodienai. "Šis ir stāsts par piedzīvoto. Pārdomas par novērojumiem, kas aizķērušies, ejot tiem garām. Varbūt pašportrets? Vai vismaz tā mēģinājums!" par albumu stāsta Uldis Dirnēns jeb Detlef.

Detlef plašu atpazīstamību iemantoja 2000. gadu sākumā, kā viens no muzikālā realitātes šova "Talantu fabrika" dalībniekiem. Radiostacijās panākumus guva viņa pirmie singli "Stils nevainīgs", "Četras sienas" un "Blind Actor".

Detlef debijas albums "Tu izliecies par sevi" iznāca 2004. gadā, savukārt 2007. gadā jau ar grupu "Detlef Zoo" tapa otrais albums "Skapī", bet 2008. gadā tika izdota albuma versija angļu valodā "If It Makes Us Happy". Līdz ar šo albumu Detlef radošo darbību pārtrauca uz daudziem gadiem, līdz 2023. gada rudenī atgriezās ar koncertu "Palladium", kas, lai iepriekš īpaši neizziņots un nepopularizēts, bija pilnībā izpārdots.