Noklausies! Grupai "The Rozz" romantiska dziesma ar Māras Zālītes dzeju

Grupa "The Rozz" laidusi klajā jaunu skaņdarbu un mūzikas video ar Māras Zālītes dzeju "Es nevaru vēl runāt klusi".

Kad ģitārists Oskars Barsuks spēlēja jaunu muzikālo pavadījumu, grupas solistam Tomam Sebastianam automātiski prātā aktualizējās dzejas rindas no Māras Zālītes dzejoļa "Es nevaru vēl runāt klusi", par dziesmas tapšanu vēsta mūziķi.

Grupas nosaukums "The Rozz" cēlies no vārdu rock un jazz salikuma, kas simbolizē skanējuma dinamiku grupas koncertos. Pašreizējo pamatsastāvu veido vokālists Toms Sebastians un ģitārists Oskars Barsuks. "The Rozz" radusies pirms sešiem gadiem, līdz šim izdoti septiņi singli, pieci videoklipi un 2024. gada augustā debijas albums "Nr. 1".