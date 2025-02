"Pet Shop Boys" veltījumā Navaļnijam novēl Krievijai atbrīvoties no Putina indes

"Pet Shop Boys" savā dziesmā novēl Krievijai atbrīvoties "no pagātnes, tagadnes un tumšās nežēlības", "no sāpēm, konfliktiem un nebeidzama naidīguma", no tās līderu meliem un "no Putina indes". Dziesmā krievi arī aicināti atzīt, ka "vara ir bezjēdzīga, ja neviens nav brīvs". Dziesmā jaušami PSRS un Krievijas himnas motīvi.