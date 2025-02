Rīgā uzstāsies ķeltu pankroka aktīvisti – grupa "Dropkick Murphys"

Koncertzālē "Palladium" šī gada 25. oktobrī uzstāsies ķeltu pankroka grupa no Bostonas – "Dropkick Murphys", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "FBI" un "Positivus Music".

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā "Dropkick Murphys" kopā ar ukraiņu ķeltu pankgrupu "O'Hamsters" ierakstīja par cilvēktiesību himnu kļuvušās gospeļu dziesmas "We Shall Overcome" ukraiņu versiju, kurā dzied "O'Hamsters" vokālists, bet instrumentālās un bekvokālu partijas izpilda "Dropkick Murphys" mūziķi. Dziesmas videoklipā skatāmi daudzu Ukrainas mākslinieku darbi un aicinājumi ziedot valsts atbalstam karā pret agresoru – Krieviju.

Jau kopš debijas albuma "Do Or Die" (1998) "Dropkick Murphys" daudz izmanto dūdu skaņas, bet pārsvarā skan pankroka žanra neiztrūkstošie elementi – ātri bungu ritmi, bungādiņas pamatīgi dragājošs bass un noskaņas akcentējošas ģitāras, priekšplānā skanot enerģiskam, kā uz cīņu aicinošam vokālam. Vēlāk, mainoties sastāvam, skaņas ainavā dominējošu lomu ieņem gan dūdas un īru stabules, gan bandžo, mandolīna, buzuki un akordeons, grupai arvien vairāk attālinoties no tradicionālā pankroka, par grupas biogrāfiju un radošo attīstību vēsta koncerta rīkotāji. Pašlaik grupas sastāvā ir tās dibinātājs – basists un viens no vokālistiem Kens Keisijs, bundzinieks Mets Kellijs, ģitārists Džeimss Linčs, multiinstrumentālisti un ģitāristi Tims Brennans un Džefs DaRosa.