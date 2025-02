Lielā mūzikas balva 2024. Kategorija – "Gada jaundarbs"

Aleksandrs Avramecs "Iridescence"

Aleksandrs Avramecs jaunākās paaudzes latviešu komponistu saimē izceļas ar īpaši izkoptu kompozīcijas tehniku, fascinējošu erudīciju un spilgti individuālu balsi. Ar katru jaunu darbu arvien smalkāk izprastais profesionālo nianšu klāsts viņa skaniskajā rokrakstā savijas ar vēl saistošāku tēlainību, pastāvīgi augošu interesi par faktūras daudzslāņainību un katra instrumenta individuālā skanējuma specifiku.



To apliecina arī Avrameca 18 stīginstrumentiem rakstītais brīnumskaistās gaismēnās zaigojošais un kopskaņā spoži starojošais opuss "Iridescence". Idejiski tas sakņojas vēlmē balansēt uz robežas starp orķestra skanējuma viendabīgumu un katru tā veidojošā elementa unikālajām īpašībām, velkot paralēles ar darba nosaukumā likto optisko parādību, kuras dēļ noteikti materiāli, to skaitā dārgakmeņi vai ziepju burbuļi, šķietami maina krāsu, kad uz tiem lūkojamies no dažādiem skatpunktiem. Pirmatskaņojumu šis pārsteidzošais jaundarbs piedzīvoja 7. maijā JVLMA Lielajā zālē, festivāla "Latvijas Jaunās mūzikas dienas" atklāšanas koncertā, iezīmējot jau otro jaunā talanta sadarbību ar diriģentu Andri Vecumnieku un viņa vadīto kamerorķestri "Sinfonia Concertante".