"Hanzas peronā" uzstāsies "operdziedātāja ar rokzvaigznes dvēseli" –Emīlija D’Andželo

Vārdu salikuma "jauns un daudzsološs" lietojums jau sen savu toni no laba mainījis uz pavisam sliktu un drīzāk uzskatāms par rupjību. Bet par spīti sasniegumiem, iekarotajām skatuvēm un cienītāju sirdīm, kas droši ļauj mākslinieci pieskaitīt dīvu pulciņam, ik pa laikam par mecosoprānu Emīliju D’Andželo kāds izsakās kā par "vienu no pasaules īpašākajām jaunajām dziedātājām" (The New York Times), kuras ceļš "pretī opermūzikas zvaigžņotajām debesīm joprojām turpinās" (National Public Radio).



"Publicitātē un saviesīgās aprindu sarunās frāžu un izteikumu brikšņi arvien sabiezē jo īpaši, kad runa ir par operu. Lai tajos neapmaldītos un strīdus par to, kur tālāk, kad nu esi "dīva" atstātu citiem, iespējams, prātīgākais ir ņemt par piemēru pašas trīsdesmitgadnieces mūziķes gluži vai stoicisko vienkāršību, pazemību un tīru aizrautību ar izvēlēto nodarbošanos," par dziedātāju raksta koncerta rīkotāji.