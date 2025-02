Rīgā uzstāsies skotu postroka grandi – grupa "Mogwai"

Koncertzālē "Palladium" šī gada 9. septembrī uzstāsies viena no svarīgākajām postroka žanra grupām – "Mogwai" no Glasgovas, Skotijā.

Kā vēsta koncerta rīkotāji no "Positivus Music", skotu postroka grandi ieradīsies Rīgā, lai aizvestu klausītājus atmosfēriskā un hipnotizējošā muzikālā ceļojumā. Biļetes uz koncertu tirdzniecībā būs no 28. februāra pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā. FBI un "Positivus" festivāla koncertu kluba biedri biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā jau no 26. februāra pulksten 10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.



Ātrāk biļetes varēs iegādāties arī "Delfi Plus" gada, divu gadu un korporatīvie abonenti. Saite biļešu iegādei abonentiem būs pieejama "Delfi" kontā.

"Mogwai" skaņdarbi pēc vispārpieņemtās mūzikas terminoloģijas tiek dēvēta par postroku – tā ir atmosfēriska, ģitārskaņās balstīta skaņu substance, ļaušanās kurai ir kā meditatīvs piedzīvojums, aizmirstot par tādu jēdzienu, kā laiks. Pat telpa, kurā fiziski atrodies, vairs nespēlē nekādu lomu, jo tā ir tik piepildīta ar skaņām, ka nekam citam tur vairs nepaliek vietas. Tāpēc "Mogwai" postrokā nav vajadzīgi teksti, kas arī paņemtu daļu uzmanības vai pat to visu, instrumentu radītām skaņām atstājot tikai pavadījuma lomu.

"Mogwai" izveidota 1995. gadā Glāsgovā. Tās sastāvā kopš dibināšanas ir Stjuarts Braitveits (Stuart Braithwaite), Berijs Bērnss (Barry Burns), Dominiks Eičisons (Dominic Aitchison) un Mārtins Balločs (Martin Bulloch). "Mogwai" debijas singls "Tuner"/"Lower" iznāca 1996. gada februārī, un starptautiski prestižais britu mūzikas žurnāls "NME" ("New Musical Express") jau tā paša gada beigās atzina viņu skaņdarbu "Summer" par nedēļas labāko singlu ("Single of the Week"), to pašu statusu piešķirot arī nākamajam – "New Paths to Helicon". Ar to jau savs klausītāju pulks bija iegūts, kas palielinājās ar katru jaunu albumu.

Kopumā grupa līdz šim izdevusi 11 albumus, no tiem jaunākais "The Bad Fire" klajā laists šī gada sākumā.

2006. gadā "Mogwai" radītais skaņas celiņš iegūla filmā "Zidane: A 21st Century Portrait", kas vēlāk tika izdots kā atsevišķs albums. Tajā pašā gadā dziesmas "Auto Rock" un "We're No Here" izmantotas filmā "Miami Vice", sadarbībā ar Klintu Manselu un "Kronos Quartet" ieskaņots skaņas celiņš filmai "The Fountain". "Mogwai" arī īpaši radījuši skaņdarbu "Amnesty International" labdarības projektam "Peace" 2010. gadā. Turpmā sekojušas arī citas sadarbības un kā jaunākā jāatzīmē mūzika "Apple TV+" seriālam "Black Bird", kas publicēta kā grupai netipiski īsu skaņdarbu albums 2022. gadā.

"Mogwai" sadarbībā ar Plus1 atbalsta organizāciju "War Child". Viens eiro no katras biļetes tiks ziedots, lai palīdzētu "War Child" aizsargāt, izglītot uz aizstāvēt kara skarto bērnu tiesības.

