Foto: Džema sesijas, jauni ieraksti un koncerti – noslēdzies festivāls "Saxophonia"

Eiropas lielākais saksofonu mūzikas festivāls "Saxophonia " vairākos notikumos Rīgā ir izskanējis – no 14. līdz 22. februārim dažādās koncertvietās Rīgā norisinājās seši koncerti, trīs džeza džema sesijas, tik prezentēti divi mūzikas ieraksti, kā arī četru dienu garumā, no 18. līdz 21. februārim, Spīķeru koncertzālē un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā 98 saksofona spēles audzēkņi piedalījās kārtējā festivāla konkursā, kurā galveno balvu – jaunu "Yamaha" saksofonu – ieguva Pāvula Jurjāna Rīgas Mūzikas skolas audzēkne.

Koncerta otrajā daļā modernā džeza grupa "Lupa" piedāvāja pavisam jaunus un vēl nedzirdētus skaņdarbus no topošās, jaunās koncertprogrammas, tāpat arī publikai jau zināmus darbus, kā "Kastanis", "Zebra" un citus.

22. februārī Rīgas cirkā festivālu noslēdza Latvijas Radio bigbends kopā ar zviedru saksofonistu Magnusu Lindgrenu (Magnus Lindgren) un divu "Grammy" balvu ieguvēju, amerikāņu pianistu un komponistu Džonu Bīzliju (John Beasley). Džeza mūzikai veltītajā vakarā tika atskaņoti skaņdarbi, kas godina izcilos saksofonistus Čārliju Pārkeru (Charlie "Bird" Parker), Džonu Koltreinu (John Coltraine), Veinu Šorteru (Wayne Shorter), Soniju Rolinsu (Sonny Rollins) un citus. Magnuss Lindgrens un Džons Bīzlijs šim vakaram un īpaši Latvijas Radio bigbendam bija radījuši jaundarbu – skaņdarbu "See what happens". Koncertprogrammu klausītāji uzņēma ar stāvovācijām.