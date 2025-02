Noskaties! Samanta Tīna izdod videoklipu skaņdarbam "Ai, tu manu skaļu balsi"

""Ai, tu manu skaļu balsi" ir kā mantra katram pašam sev, atgādinot par savu spēku, vārdu un ticību sev! Tā atgādina par uzticēšanos dzīves procesiem un ticību, ka visam ir savs laiks. Katram no mums ir savs ceļš – reizēm sarežģīts, bet tieši šie pārbaudījumi ved pie izaugsmes un piepildījuma. Katrā no mums ir spēks, mūsu balsīs un mūsu saknēs ir spēks – no paaudzes paaudzē, mūsu senčos! Tāpēc ir svarīgi ļauties, paļauties visiem dzīves procesiem ar ticību savam vārdam un laikam, to visu darot ar mīlestību un pateicību," skaidro Samanta Tīna.